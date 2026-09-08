“Me sentí solo y abandonado": Mono Osuna abre su corazón y ROMPE EN LLANTO frente a los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada
El exfutbolista no pudo contener sus emociones esta noche en La Granja VIP Segunda Temporada.
Esta noche en La Granja VIP Segunda Temporada, los Granjeros vivieron una experiencia que los llevó al límite de sus emociones. Mono Osuna contó que quería deshacerse de el sentimiento de abandono y dejar de ser tan autoexigente para poder ir más liviano por la vida. Al contar su experiencia no pudo contener las lágrimas.