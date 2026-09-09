“Te paras y haces mi desayuno": Pascal Nadaud EXPLOTA contra Kevyn Bicolor por no cumplir con sus responsabilidades de Peón en La Granja VIP
La Granja VIP Segunda Temporada
Durante este primer miércoles se generó mucha tensión dentro de las primeras horas de la mañana ya que el Granjero Pascal Nadaud explotó contra Kevyn Contreras “Bicolor” debido a que considera que no está cumpliendo con sus responsabilidades de Peón ya que no ayudó a “La Bebeshita” como se debía a preparar el desayuno además de que le dijo que no está de vacaciones ya que así como debe generar contenido también debe cumplir con las labores de La Granja.