Las PISTAS del primer Granjero o Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada ¿Lo adivinas?

Es oficial, ya hay fecha de inicio para La Granja VIP Segunda Temporada ya que este miércoles 05 de agosto se anunció de manera oficial en qué día y mes comienza el reality más esperado de la televisión. Sin embargo, este día también se ha dado a conocer que el próximo jueves 06 de agosto se dará a conocer el nombre del primer granjero que formará parte de La Segunda Temporada de La Granja VIP, sin embargo, antes de que se revele su nombre hay algunas pistas que han sido reveladas para adivinar y aquí te las presentamos.

La Granja VIP Segunda Temporada: Pistas para descubrir al primer granjero

A través de las redes oficiales de La Granja VIP se ha lanzado un promo espectacular que ha revelado pistas del primer granjero que será anunciado para La Granja VIP Segunda Temporada. En este podemos ver un espantapajaros con un sombrero y guantes de box colgando sobre sus brazos, lo que indicaría que se trata de una celebridad perteneciente a dicho deporte. La descripción del promo genera la pregunta de si se trata de una granjera o un granjero, algo que no se sabe con seguridad. Los usuarios en redes ya comienzan a hacer sus especulaciones sobre de quién podría tratarse, pero será hasta el jueves 06 de agosto que se revele el nombre, razón por la que te recomendamos estar al pendiente del sitio web de Azteca UNO, activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales así como en las de La Granja VIP.

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