Miércoles de Asamblea: ¡Se dirán de todo! ¿Qué pasará hoy en La Granja VIP?

Es oficial, este 09 de septiembre es el primer Miércoles de Asamblea de La Granja VIP Segunda Temporada y se llevará a cabo una reunión con todos los Granjeros en donde cada uno deberá nominar a un compañero, lo que lo pondrá en riesgo para salir del reality este próximo domingo cuando se lleve a cabo la Gala de Eliminación.

¿Cómo se llevará a cabo La Asamblea este Miércoles en La Granja VIP?

Los Granjeros tendrán que sincerarse frente a frente, esto completamente en vivo, y decir todas y cada una de sus razones para justificar la nominación de determinador Granjero, algo que podría generar tensiones, conflictos, terminar con alianzas así como crear un momento lleno de tensión entre todos. Por otro lado, el número de nominados que se elijan serán 2, quienes se sumarán a los dos que ya existen para formar la Placa de Nominados.

La Asamblea ocurrirá de forma en vivo y podrás ver la transmisión a través de Azteca UNO en punto de las 8: 00 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para enterarte de todas las noticias más relevantes de La Granja VIP, votaciones y todo lo referente al reality que tiene a todos emocionados.

¿Qué Granjeros están nominados en La Granja VIP Segunda temporada?

Hasta el momento los dos Granjeros nominados que hay son María Karunna quién fue elegida durante el estreno de la Granja mientras que Kevyn Contreras “Bicolor” fue elegido durante el Martes de Duelo. Sin embargo este Miércoles de Asamblea se elegirán dos nominados más para completar la Placa de 4 nominados. Sin embargo, será hasta el Domingo 13 de septiembre que se conozca quién saldrá del reality de forma definitiva.

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