¿Quiénes son los 4 NOMINADOS de La Granja VIP hoy 9 de septiembre?
Cuatro Granjeros estarán en riesgo y podrían salir del reality de forma definitiva el Domingo de Eliminación.
La placa de nominados estará compuesta por cuatro Granjeros, mismos que estarán en riesgo de abandonar La Granja VIP. Hasta el momento los primero dos nominados que se han confirmado de manera oficial es María Karunna y Kevyn Contreras “Bicolor”. La primera fue colocada en esta posición durante el estreno del reality y fue Ivonne Montero quien la eligió. Por otro lado, el Martes de Duelo Kevyn obtuvo el título de nominado. Sin embargo, los otros dos nominados se elegirán este miércoles 09 de septiembre.
¿Cómo se elegirán a los dos nominados que faltan durante la primera semana de La Granja VIP Segunda Temporada?
Hoy 09 de septiembre es el primer Miércoles de Asamblea, durante esta noche los Granjeros podrán nominar a un Granjero, quien tenga el mayor número de votos quedará nominado de forma automática; es decir, estará en riesgo de abandonar la competencia. En total habrá dos nominados. Este momento marca un momento muy importante ya que habrán tensiones, se podrían romper alianzas y haber emociones de todo tipo ya que no se sabe quién nominará a quien aunque es un requisito que cada Granjero exponga las razones por las que está nominando a alguno de sus compañeros.
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¿Dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada?
La Granja VIP Segunda Temporada podrás disfrutarla a través de Azteca UNO de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México mientras que los domingos podrás ver La Gala a partir de las 8: 00 pm. Por otro lado, para ver el 24/7; es decir, disfrutar minuto a minuto que sucede dentro de La Granja lo podrás hacer a través de nuestro sitio web o bien a través de la plataforma de streaming Disney +.
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