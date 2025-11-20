¿Sergio Mayer Mori está en la mira de Eleazar Gómez en La Granja VIP? ¡Teo sacó esta curiosa teoría!

César Doroteo alimentó aún más las especulaciones sobre lo que pasará en la Asamblea de este 19 de noviembre en La Granja VIP cuando se animó a soltar la teoría de que Eleazar Gómez podría irse contra Sergio Mayer Mori: ¡habrá votos dobles y, por lo tanto, las teorías están al 100!

¿Por qué Teo cree que Eleazar Gómez nominará en la Asamblea a Sergio Mayer Mori?

Teo aprovechó un momento de descanso con Sergio Mayer Mori para advertirle que Eleazar Gómez podría nominarlo este miércoles con el argumento de que nunca lo ve trabajando, un escenario que hizo mucho ruido sobre todo entre la comunidad digital.

"Creo que (Eleazar) se va a ir por ahí hoy, o sea creo que sí se va a ir por ti y te va a decir 'es que nunca haces nada, no te veo haciendo muchas cosas' y así, a lo mejor te extraña", opinó el influencer que hace unos días se rapó ante las cámaras 24/7.

Al inicio de la competencia en La Granja VIP, todo apuntaba a que Eleazar tenía a Sergio Mayer Mori y Omahi como sus aliados incondicionales para llegar a la final; sin embargo, con el paso de las semanas esto cambió y ahora el actor optó por unirse a Alfredo Adame .

El alejamiento de Sergio y Eleazar Gómez se hizo más evidente día a día, por lo que las especulaciones de Teo no suenan tan descabelladas... ¡habrá que ver qué pasa en la Asamblea de este miércoles!

