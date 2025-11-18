Sergio Mori reveló detalles inéditos de la traición a Teo en La Granja VIP: ¿El Patrón se espantó y Adame mintió?

Las estrategias en La Granja VIP están alcanzando un nivel de intensidad que nadie vio venir, y esta semana, Sergio Mayer Mori dejó al descubierto detalles que pocos conocían sobre el polémico Viernes de Doble Traición. Su relato dejó claro que, detrás del aparente orden, hubo tensión, dudas y una jugada inesperada que por poco deja a Teo fuera del juego.

¿Qué le dijo Sergio a El Patrón antes del Viernes de Traición?

Durante su participación en El Cacaraqueo, Sergio confesó que su intención inicial era que El Patrón traicionara a Alfredo Adame, para impedir que este último pudiera afectar al resto de los granjeros. Es decir, el nuevo plan de Sergio sería que él traicionaría a El Patrón al subirlo a la placa para que él subiera a Alfredo y evitar así que alguien más corriera peligro. Sin embargo, cuando se lo propuso, notó que El Patrón se mostró incómodo. Aunque aceptó el plan, lo hizo con reservas. Sergio notó el nerviosismo y optó por no forzarlo . Al final, decidió nominar directamente a Adame, lo que llevó a que él eligiera a su traicionado, que terminó por ser Teo.

¿Alfredo Adame mintió sobre lo que Sergio le propuso?

El verdadero conflicto vino después, pues Adame aseguró que fue Sergio quien propuso entregar a Teo a cambio de salvar a Fabiola Campomanes, e incluso detalló que lo amenazó para aceptar. Esta versión fue desmentida no solamente por Sergio, también por un video que Teo pudo ver durante la dinámica de la Tentación. Dicho material confirmó que Adame manipuló la información para girar la narrativa a su favor y colocarse como víctima. Además, Eleazar y Adame también vieron el video, pero en un inicio Eleazar confirmó la versión de Adame hasta que regresó Teo quien narró lo que pasó en el video frente a todos, en ese momento Eleazar confirmó esa versión a pesar de que Adame seguía aferrado a su versión.

Sergio expresó que lo más doloroso fue ver que algunos de sus compañeros dudaron de su palabra, al colocarlo en la misma balanza que Adame, a quien acusó de tener una facilidad para mentir que ha usado como estrategia desde el inicio. Agradeció que el video haya aclarado la situación y celebró el regreso de Teo, quien además estrenó look tras cumplir su promesa de raparse.

La tensión crece en La Granja VIP, y aunque algunos secretos ya salieron a la luz, la desconfianza parece quedarse instalada en la casa.

