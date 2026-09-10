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“Te vamos a echar la mano": Los Peones le ofrecen ayuda a Rafa luego de una terrible noche en La Granja VIP (VIDEO)

Fernando Lozada y Pascal Nadaud se solidarizaron con Rafa después de las acusaciones que le hicieron Mane y Kunno.

Tras la dura Asamblea en La Granja VIP, Fernando Lozada y Pascal Nadaud se solidarizaron con Rafa Mercadante. Conscientes del duro impacto anímico por las acusaciones de Mane y Kunno, los Peones le ofrecieron apoyo para integrarse al granero y sus tareas. Además lo aconsejaron para evitar futuras malas interpretaciones en sus palabras hacia las mujeres.

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