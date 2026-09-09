"¿Adelgazaste de tristeza?": La reveladora historia que Fernando compartió con Kenny en La Granja VIP
Fernando Lozada explicó las razones de sus cambios físicos a través del tiempo.
Fernando Lozada abrió su corazón esta tarde en La Granja VIP Segunda Temporada y explicó que ha tenido momentos en los que su figura ha sido muy musculosa, pero otras en donde ha perdido peso. Kenny le preguntó si fue por su divorcio pero aclaró que no, que empezó a trabajar mucho y a tener otros cambios importantes en su vida.