Lola Cortés felicita a Eleazar Gómez por su desempeño en La Granja VIP. “Eres un guerrero”, le dice
Lola Cortés platicó con Eleazar Gómez sobre su estado de salud y sobre los retos que el actor ha enfrentado en La Granja VIP.
En el reencuentro que tuvieron en la cena especial del 18 de diciembre, Lola Cortés y Eleazar Gómez platicaron sobre su experiencia en La Granja VIP y la salud mental. La icónica jueza de La Academia le dijo a Eleazar que, digan lo que digan otras personas, ella ve su corazón y lo quiere.