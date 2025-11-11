¿Lola Cortés tuvo un presentimiento? La teoría de Manola Díez y Kim Shantal sobre su salida de La Granja VIP

La renuncia de Lola Cortés dejó un vacío inesperado en La Granja VIP. Mientras los granjeros intentan reacomodar las dinámicas sin ella, Manola Díez y Kim Shantal compartieron una teoría que está dando de qué hablar: ¿y si Lola ya sabía que no iba a salir eliminada por votación?

¿Tuvo Lola Cortés una corazonada antes de su salida?

La mañana posterior a la Gala de Eliminación, Manola y Kim conversaron sobre la actitud de Lola en los últimos días, y cómo su decisión parecía tener un trasfondo más profundo. Kim sugirió que quizá Lola recibió alguna señal o simplemente intuyó que el resultado no estaría a su favor, lo que la llevó a tomar la decisión antes de que el juego decidiera por ella.

Manola reforzó esta idea al recordar que Lola se mostraba nerviosa , como si ya no viera otra salida más que retirarse. Ambas coincidieron en que la ansiedad que vivía la actriz pudo cerrarle cualquier posibilidad de ver el panorama con claridad. Para Kim, fue evidente que el miedo a quedarse le generaba más angustia que la posibilidad de irse.

¿Por qué Kim y Manola creen que Lola Cortés ya lo había decidido?

El cambio de actitud de Lola, su constante negación a continuar, hicieron pensar a sus compañeras que la decisión estaba tomada mucho antes de la noche del domingo . Kim señaló que, al no ser una eliminación por votación, Lola no dejó ningún Legado. Lo que hace más clara la idea de que fue una renuncia tajante para evitar que la votación a su favor le llevara a permanecer en La Granja VIP.

Manola reflexionó que tal vez Lola sintió que ya había cerrado su ciclo en el reality. Incluso dijo que, a pesar del cariño del público, el desgaste emocional y físico fue mucho más fuerte.

Sigue de cerca todo lo que ocurre tras la salida de Lola Cortés y no te pierdas los próximos giros de La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Además, puedes ver el contenido 24/7 en Disney+ y en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.