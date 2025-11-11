¿Qué pasó con Lola Cortés tras su salida de La Granja VIP?

La salida de Lola Cortés fue una de las más emotivas que se han vivido en La Granja VIP. A diferencia de otros participantes, su decisión no estuvo motivada por estrategia ni por enfrentamientos, sino por una razón mucho más profunda como lo es su salud mental. Luego de semanas difíciles dentro del reality, la actriz finalmente dijo que no podía más, y dejó claro que era momento de priorizar su bienestar.

¿Por qué Lola Cortés abandonó La Granja VIP?

Lola decidió abandonar el reality al sentirse al borde del colapso. Padece Trastorno de Ansiedad, y dentro de La Granja VIP su claustrofobia se intensificó hasta detonar una crisis. Su hija, Dariana Romo, estuvo presente en la Gala de Eliminación, lo que aprovechó para explicar lo que vive su madre cuando atraviesa episodios graves. “ El ataque de pánico empieza a sentir que todo es un sueño , que nada es real, llega la claustrofobia, te falta el aire, te puede durar 10 minutos o hasta 5 horas”, expresó Dariana, quien aseguró que tanto ella como su hermano Mariano han vivido de cerca esos momentos con Lola.

Debido a su renuncia, Lola no pudo salir por el foro como los demás eliminados. Se le permitió salir por la entrada principal de la propiedad y Dariana fue autorizada a cruzar unos metros para ayudarla. La encontró con la maleta en la mano, llorando, y juntas salieron abrazadas hasta llegar a la camioneta donde ya los esperaba su familia.

¿Qué dijo Lola Cortés tras dejar La Granja VIP?

Ya más tranquila, Lola habló frente a las cámaras de La Granja Digital junto a su hija. Agradeció al público por el apoyo incondicional y les pidió disculpas por no haber llegado hasta el final. “No estoy mal, simplemente soy diferente”, dijo entre lágrimas . Reconoció que esta experiencia fue más difícil de lo que imaginaba, pero también aseguró que está bien y que lo importante es seguir adelante.

Con una sonrisa con la que intentaba detener el llanto, compartió que sus animales favoritos fueron sus gallinas y la vaca Jacinta. Se despidió agradecida, conmovida, pero al mismo tiempo tranquila de haber tomado la mejor decisión para su salud con la promesa de mejorar y hacer cualquier otra cosa para compensar como bailar, cantar o actuar.

