¡No permitirá que meta cizaña! Matías advierte que defenderá a su familia de Sofía, su cuñada

Matías acusa a Sofía de mentirosa y asegura que en ningún momento quiso pasarse de listo con ella ni tirarle la onda. Además, advierte que su hermano Guillermo no se ha dado cuenta que Sofía lo manipula para afectar la buena relación que llevan como hermanos. ¡No permitirá que Sofía siga metiendo cizaña y hará todo mantener unida a su familia! Sofía sostiene que Matías le ha coqueteado y confiesa que ella le propuso ir a un motel sólo para ver ‘hasta dónde quería llegar él’.