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¡Le puso un cuatro a su familia! Guillermo revela que se dejó llevar por amor

¡Está avergonzado! Ahora que vio y escuchó las pruebas contundentes, Guillermo confiesa que Sofía, su pareja, lo convenció de ‘ponerle un cuatro’ a su familia.

Guillermo, pareja de Sofía e hijo de Verónica, entra a la clínica de emociones muy decepcionado de su novia tras escuchar los testimonios de su hermano y su mamá. Además, Guillermo confiesa que Sofía lo convenció de ‘ponerle un cuatro’ a su familia y ahora se siente avergonzado; asegura que se dejó llevar porque estaba enamorado. Por si fuera poco, saldrán mensajes e imágenes reveladoras que Sofía le habría enviado a Matías, hermano de Guillermo.

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