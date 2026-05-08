¡Es un patán! Sofía acusa a su cuñado de insinuarle situaciones indecorosas

A Sofía no le parece que Verónica les diga que es la manzana podrida de su familia. Sofía asegura que Matías es un patán y no permitirá que se pase de listo con ella. Además, le pide a Matías que entienda que su hermano Guillermo es su novio. Sofía asegura que tiene pruebas de que Matías se le insinúa, pero ¿habrá posibilidad de que Sofía malinterprete los mensajes? Sofía cuenta con detalles cómo acusó a Matías con Guillermo y cómo comenzó el fuerte conflicto entre los tres.