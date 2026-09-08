¡A trabajar! Adal revela a los granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada cómo ganarán su presupuesto semanal

Tras la acalorada primera cadena de nominaciones en La Granja VIP Segunda Temporada , Adal Ramones reapareció en la pantalla principal para poner las cartas sobre la mesa y recordarles a los famosos que no están de vacaciones. En un mensaje directo y sin rodeos, el presentador detalló el riguroso sistema económico que regirá la estancia de los habitantes durante la competencia.

Adal explicó que esta edición exigirá máxima austeridad y trabajo en equipo. Para sobrevivir con dignidad, el grupo dependerá de un presupuesto semanal de 50 mil platacash —la moneda oficial del programa—, monto que servirá exclusivamente para comprar sus suministros alimenticios e insumos básicos. Sin embargo, conseguir esa bolsa completa no será tarea fácil: la cifra total solo se les dará si los concursantes cumplen con las tareas semanales asignadas por la producción, así como con el reglamento del Tío Pepe.

Adal Ramones explica cómo funcionará el presupuesto en La Granja VIP Segunda Temporada

Para añadir más presión a la convivencia, la disciplina jugará un papel decisivo. Adal Ramones advirtió que cualquier infracción cometida golpeará directamente el bolsillo de toda la comunidad: por cada peón que rompa una regla del reglamento, se aplicará una sanción automática de 1,000 platacash descontados del fondo común.

Como gesto de buena fe ante el desconocimiento inicial del espacio, Adal anunció que, por esta única ocasión, Kevyn Contreras "El Bicolor" (quien esta semana es peón) no será sancionado tras haberse comido una manzana de la despensa de los granjeros. No obstante, la advertencia quedó clara para las siguientes horas: los peones tienen estrictamente prohibido utilizar la estufa destinada a los granjeros principales, así como tomar o consumir alimentos que no correspondan al menú asignado para su categoría.

Así que de ahora en adelante es indispensable que las reglas se cumplan al pie de la letra para evitar que el presupuesto dentro de La Granja VIP Segunda Temporada se vea afectado.