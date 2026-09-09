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“Cero es un caballero": Los Granjeros siguen despotricando contra Rafa en La Granja VIP (VIDEO)

Esta noche Los Granjeros no le dieron tregua a Rafa Mercadante en La Granja VIP Segunda Temporada.

La tensión contra Rafa Mercadante no cede en La Granja VIP Segunda Temporada. Kunno, Ivonne Montero, Bebeshita y Azlia continuaron criticándolo, al afirmar que “cero es un caballero” por ciertos comentarios que hizo respecto a una amiga de Kunno. Coincidieron en que los seis votos recibidos no fueron casualidad, confiando en que entienda que esto es solo un juego y rectifique una actitud que no le está ayudando.

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