Mallezaa quiere ser la amiga que te comparte memes de La Granja VIP, ¡y lo logrará!

Si algo convirtió a Mallezaa en una de las influencers de espectáculos más populares de México es su forma tan sabrosa de contar el chisme: ¡La Granja VIP no será la excepción ya que nuestra host digital tiene preparada toda una estrategia para que el reality se sienta como ver una película con tu mejor amiga, con todo y memes!

¿Cómo te va a contar Mallezaa todo el chisme de La Granja VIP?

En una divertida charla con TV Azteca en donde la complicidad y el buen humor se hicieron presentes a cada momento, nuestra host digital Mallezaa reconoció que aunque el reto de narrar La Granja VIP para redes sociales sí es desafiante, ella está lista para todo: ¡chismes, dramas, intrigas y tal vez hasta peleas, ya contempló todo!

Para la adorada Mallezaa, las redes sociales le encantan porque permiten chismear con menos filtros y más detalles sabrosos todo (en serio, TODO) lo que ocurra en La Granja VIP: “Si te aburres o no sabes lo que pasó y mejor te quieres meter a tu Face, a X, a Instagram o a tu TikTok o YouTube, ahí voy a estar yo día y noche”, adelantó.

Contar la verdad sin filtro forma parte de uno de los objetivos de Mallezaa en La Granja VIP , y para ello nuestra host digital se esforzará al máximo: ¡ni siquiera sentirás que ves un reality de encierro, sino una película con tu bestie en la que puedes reírte y soltar factos de las celebridades más polémicas a gusto con muchos memes, por supuesto!

“Conmigo (La Granja VIP) será como ver una película con tu mejor amiga, literal, quiero que la gente lo sienta cercano: soy tu conductora digital, y eso significa que yo voy a ser tu amiga que te manda los links y te dice, '¡no manches! ¿Ya viste?’, así quiero que sea”, explicó.

La conexión intensa con el público, los memes, los links virales y el chismecito poderoso: todo eso y más lo tendrás con Mallezaa en La Granja VIP, el reality show donde el trabajo duro será más importante que sólo crear contenido... ¡no te lo pierdas!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, con 16 celebridades listas para llegar al “jugoso” premio final que por cierto Mallezaa ya nos adelantó, se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡únete al cacareo!