Manelyk González: cuál es el nivel de estudios de la participante de La Granja VIP Segunda Temporada

Manelyk González fue la última participante de La Granja VIP Segunda Temporada en ser revelada antes de su estreno. Por su experiencia en otros realities, la figura mexicana promete ser una de las personalidades más fuertes dentro del recinto. Sin embargo, antes de llegar a ser una estrella de la televisión, su vida era muy diferente.

La nacida en la Ciudad de México combinó durante un tiempo el trabajo con la universidad. Incluso, comenzó dos carreras relacionadas con áreas completamente distintas, aunque tomó la decisión de abandonar las aulas antes de obtener un título profesional.

¿Cuál es el nivel de estudios de Manelyk González?

Manelyk González cuenta con estudios universitarios inconclusos. La influencer ingresó a la universidad y comenzó las licenciaturas en Administración de Empresas y Psicología, pero no logró terminar ninguna de las dos carreras.

Manelyk sobre su estrategia|La Granja VIP

“Estudiaba Administración de Empresas y Psicología. No acabé ninguna de las dos, pero se hizo el intento”, reconoció la participante durante una entrevista con Debryan Show.

Por lo tanto, Manelyk no posee una licenciatura terminada, al menos de acuerdo con la información que ella misma hizo pública. Tampoco reveló el nombre de la institución donde estudió, cuántos semestres cursó o si tiene pensado retomar alguna de las carreras en el futuro.

¿Por qué Manelyk González abandonó la universidad?

La participante de La Granja VIP Segunda Temporada decidió dejar sus estudios para comenzar a trabajar como modelo y edecán. Ambas actividades le permitieron desenvolverse frente al público y ganar experiencia antes de que apareciera su primera oportunidad en televisión.

Manelyk también contó que estudiaba durante las mañanas y trabajaba por las tardes. En aquel momento, uno de sus deseos era conseguir empleo en establecimientos como Starbucks o McDonald’s, pero su carrera tomó otro rumbo después de aceptar la invitación de una amiga.

La joven comenzó a trabajar en un restaurante para caballeros, donde tuvo la oportunidad de generar sus propios ingresos. Fue precisamente durante esta etapa cuando se enteró de que buscaban participantes para un nuevo programa de televisión.

Acapulco Shore cambió la carrera de Manelyk González

El debut de Manelyk González en televisión se produjo durante la primera temporada de Acapulco Shore, estrenada en 2014. Su personalidad frontal y su facilidad para generar contenido hicieron que se convirtiera en una de las integrantes más reconocidas del programa.

Mane permaneció durante las primeras siete temporadas y posteriormente participó en otros proyectos como Super Shore, Resistiré, Los 50 y La Casa de los Famosos. En este último reality consiguió llegar a la final y terminó como subcampeona de la primera temporada.

Además de su recorrido televisivo, incursionó como cantante, modelo, conductora, creadora de contenido y empresaria. Ahora, Manelyk aprovechará toda esa experiencia dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, donde buscará demostrar nuevamente por qué es considerada una de las figuras más importantes de los realities.