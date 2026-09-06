Manelyk González revela parte de su estrategia previo a La Granja VIP Segunda Temporada: “Mi regla de oro en el reality es...”

Manelyk González ya está lista para ingresar a la granja más famosa de México. La influencer fue la última participante en ser revelada antes del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada y formará parte de un elenco brillante. Conocida como “La Reina de los Reality Shows”, su papel dentro del recinto promete mucho y ahora dio pequeños detalles sobre su estrategia.

A horas de la gala de estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, Mane compartió en sus redes sociales anunciando su ingreso al reality a las 20:00 horas con un video donde muestra un poco de su preparación. En el mismo, González reveló cuál es su regla de oro en cada programa donde le tocó ser protagonista, evidenciando parte de su estrategia.

La estrategia de Manelyk González para La Granja VIP Segunda Temporada

En el archivo audiovisual, la influencer explica que se siente diferente antes de ingresar a la granja: “Siento como si fuera la primera vez, como si estuviera entrando a mi primer reality”, comenzó diciendo Mane.

Manelyk|La Granja VIP México

Sin embargo, dejó expuesta parte de su estrategia al revelar su regla inquebrantable en cualquier programa: “Mi regla de oro en el reality: si te pegan, pega; si te chingan, chingas; sino, no”, sentenció Manelyk. Finalmente, cierra el video afirmando que es adicta a participar en realities.

En la misma publicación, la participante de La Granja VIP Segunda Temporada reveló que tratará que la granja sea su casa por cuatro meses, siempre y cuando se lo permitan. Con esto, Mane demuestra que va a por todas e intentará quedarse con el reality más esperado por todos los mexicanos.

Cuántos participantes faltan por ser revelados en La Granja VIP Segunda Temporada

Con la confirmación de Manelyk González, ya son 14 las celebridades anunciadas oficialmente para La Granja VIP Segunda Temporada. Debido a que el elenco estará compuesto por un total de 20 granjeros, todavía faltan seis participantes por conocer.

La identidad de los seis famosos restantes será revelada durante la gala de estreno de este domingo 6 de septiembre. El programa comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO.

De esta manera, Mane fue la última participante presentada antes del estreno, pero no será la encargada de cerrar el elenco. La producción todavía prepara varias sorpresas para completar el grupo de celebridades que convivirá y competirá durante esta segunda temporada.