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“Desde las 6 am están reactivos": Manelyk y Kunno hablan fuerte de estos granjeros en La Granja VIP Segunda Temporada

Los granjeros siguen analizando y creando sus estrategias en La Granja VIP Segunda Temporada.

Mientras la competencia avanza en La Granja VIP Segunda Temporada, los participantes continúan observando cada movimiento y trazando estrategias. Esta vez, Manelyk y Kunno también pusieron atención especial en los Peones, quienes deben levantarse temprano y cumplir con las exigentes tareas de la granja.

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