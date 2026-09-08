“Desde las 6 am están reactivos": Manelyk y Kunno hablan fuerte de estos granjeros en La Granja VIP Segunda Temporada
Los granjeros siguen analizando y creando sus estrategias en La Granja VIP Segunda Temporada.
Mientras la competencia avanza en La Granja VIP Segunda Temporada, los participantes continúan observando cada movimiento y trazando estrategias. Esta vez, Manelyk y Kunno también pusieron atención especial en los Peones, quienes deben levantarse temprano y cumplir con las exigentes tareas de la granja.