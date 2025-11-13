Manola Díez confronta a Teo tras el pleito con Kim Shantal: “yo me sentí ofendida”

Parece ser que algunos de los granjeros de La Granja VIP comieron gallo este jueves, ya que después de la fuerte pelea entre Manola y Kim Shantal , ahora son Teo y Manola Díez quienes se sentaron para aclarar algunos roces que han tenido. ¡Y esto fue lo que se dijeron!

¿Qué se dijeron Manola Díez y Teo?

Mientras Manola barría uno de los cuartos, Teo aprovechó para cuestionar sobre porqué ella decía que le había faltado al respeto , y fue ahí cuando ambos decidieron hablar largo y tendido sobre el tema.

La conductora y actriz le reclamó a Teo que algunas actitudes de él la hicieron sentir minimizada, sobre todo cuando estaban en el gallinero, y además le recriminó el hecho de que no fuera claro con ella y le dijera las cosas de frente. “A mi un hombre no me va a hablar a mis espaldas, si me lo quiere decir que me lo diga en la cara, y me siento ofendida como mujer porque creo que tú te habías manejado, hasta ayer, con todo respeto”, apuntó Díez.

Teo niega haber ofendido a Manola Díez

Ante las palabras de Manola, Teo negó rotundamente haberla ofendido o hablado mal de ella. “Estás cambiando la realidad a tu manera. Yo nunca dije eso, y te prometo que cuando veas el 24/7 vas a comprobarlo ”, respondió, dejando claro que todo se trató de un malentendido. Además, subrayó que desde el primer día en la granja su trato hacia ella ha sido de “respeto, entendimiento y buena onda”.

Además, Teo también se mostró dolido al saber que Manola había comentado con Eleazar que él la había hecho sentir ofendida. “Decir que yo ofendí a una mujer es algo muy delicado... En la vida me he comportado así. Les puedes preguntar a todos aquí… jamás te diría algo ofensivo ni te faltaría al respeto, ni de frente ni detrás”, declaró Teo con voz firme.

Manola y Teo se reconcilian tras aclarar las cosas

Tras escuchar sus palabras, Manola bajó la guardia y reconoció que tal vez estaba más sensible por la tensión de estar nominada . Incluso, aceptó que pudo haber malinterpretado algunas frases o tonos. Por lo que le sugirió empezar de cero.

El momento culminó con un abrazo de reconciliación, donde ambos dejaron claro que desean seguir conviviendo en armonía dentro de la granja. “Mejor dejarlo así tranquilamente”, concluyó Manola, sellando con ese gesto la tregua después de una semana cargada de emociones, malentendidos y estrategias dentro de La Granja VIP.

