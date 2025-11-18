Manola Díez explicó sus comentarios sobre Teo en La Granja VIP: “Estaba enojada y me arrepiento”

Durante su regreso a La Granja VIP tras ser eliminada, Manola Díez enfrentó uno de los momentos más incómodos de su paso por el reality. En la gala de este Lunes de Capataz, la actriz se reencontró con los críticos para hablar de sus aciertos, tropiezos y el Legado que dejó tras abandonar la competencia. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue una declaración que hizo dentro de la casa sobre Teo, y que generó gran molestia en la audiencia.

¿Qué dijo Manola Díez sobre Teo en La Granja VIP?

Luego de ver un resumen de sus momentos más intensos, Manola fue cuestionada por los críticos y por Adal Ramones sobre un comentario que hizo en el 24/7 donde dijo que conocía personas que podrían darle una golpiza a Teo en cuanto se los pidiera. La gravedad de esa afirmación encendió las alarmas tanto dentro como fuera de la casa , por lo que Adal no dudó en preguntarle directamente si realmente conoce a alguien así, o si simplemente lo dijo desde la molestia.

Manola respondió con seriedad que no, que no conoce a nadie con esas intenciones y que fue un comentario desafortunado, impulsado por el enojo del momento. Reconoció que fue un error y dejó claro que se arrepiente de haberlo dicho, al aceptar que perdió el control emocional durante ese punto de la competencia.

¿Ese comentario influyó en su eliminación?

Tanto los críticos como Adal coincidieron en que ese tipo de declaraciones generaron una percepción negativa entre el público. Aunque Manola ya había tenido varios enfrentamientos y momentos de tensión dentro de La Granja VIP, lo dicho sobre Teo fue un punto de quiebre para muchos espectadores. Ella misma reconoció que esas palabras influyeron en su salida y que no justifican lo que sintió en ese momento.

Manola cerró su participación con autocrítica y una reflexión sincera sobre cómo las emociones pueden llevar a decir cosas de las que uno después se arrepiente.

