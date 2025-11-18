¡Momento épico en La Granja VIP! Teo cumplió su palabra y los granjeros cortaron su cabellera uno a uno

Los días en La Granja VIP no dejan de sorprender, y esta semana regaló uno de los momentos más emotivos y divertidos de la temporada. Teo, fiel a su promesa, cumplió lo que dijo al público si lograba quedarse una semana más en el reality, la cual consistió en despedirse de su larga cabellera. Lo que parecía un simple cambio de look se convirtió en un ritual lleno de cariño y mensajes sinceros entre granjeros.

¿Por qué Teo se cortó el cabello en La Granja VIP?

Durante la jornada de eliminación, Teo prometió raparse si el público lo salvaba. La audiencia cumplió, y él también. Frente a sus compañeros y las cámaras, soltó su melena por última vez y comentó que tenía dos años sin tocar las tijeras. La Bea fue la primera en tomar la iniciativa, al cortar el primer mechón entre risas, abrazos y palabras llenas de afecto.

Poco a poco se fueron sumando todos: Kike Mayagoitia, El Patrón, Kim Shantal, Fabiola Campomanes, Alfredo Adame, Sergio Mayer Mori y Lis Vega, cada uno con un mensaje que dejó en evidencia lo importante que se ha vuelto Teo para la convivencia. Hubo agradecimientos por su energía, su apoyo emocional y su arte, hasta bromas por “ganar una cabellera más” al estilo luchador.

¿Cómo fue el corte de cabello de Teo en La Granja VIP?

Después de los simbólicos cortes de mechones, llegó el turno de la rasuradora. Teo fue el primero en pasarla por su cabeza, pero fue Sergio quien terminó la tarea con precisión. Eligieron la navaja número 3 para que no quedara completamente pelón, como él mismo pidió.

Al mirarse al espejo ya con su nuevo look, Teo no dudó en agradecer al público por el apoyo y expresó lo feliz que se siente de seguir en La Granja VIP , donde cada día se vuelve más fuerte su vínculo con los granjeros. Aunque ahora está pensando en cuando vuelva a estar nominado, qué más puede prometer.

Sigue disfrutando de esta y muchas otras historias en La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes verla 24/7 en Disney+ y en el canal oficial de YouTube de La Granja VIP.