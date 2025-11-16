Manola Díez no perdona a Kim Shantal y estalla contra ella: “Falsa como en billete de 3 pesos

En La Granja VIP, las alianzas cambian con el viento y las emociones se desbordan. Lo que parecía una reconciliación entre Manola Díez y Kim Shantal terminó en un fuerte rompimiento, que dejó claro que entre ellas ya no hay vuelta atrás.

¿Qué pasó entre Manola Díez y Kim Shantal en La Granja VIP?

Durante la guardia nocturna que compartieron Manola y Fabiola Campomanes, surgió una charla que destapó la verdadera opinión de Manola sobre su exaliada. Aunque Kim la apoyó en momentos clave tras la salida de Lola Cortés y Jawy, todo cambió cuando Kim se enteró de que Manola se unió nuevamente a Alfredo Adame y Eleazar Gómez, dos granjeros que ya le habían dado la espalda.

Manola no se guardó nada, al confesar sentirse traicionada por Kim , especialmente por su actitud durante el Jueves de Salvación, cuando tuvieron un fuerte altercado que revivió momentos antes de la Gala de la noche, justo antes de empezar el juego. En sus palabras, la influencer se ha mostrado falsa, manipuladora y con una estrategia demasiado calculadora. La molestia se notó cuando recordó el momento en que Kim le gritó que se callara, lo que detonó su enojo. Aseguró que Kim solo actúa como víctima para ganar terreno en La Granja VIP y no dudó en calificarla como una jugadora que busca colgarse de otros para avanzar.

¿Por qué Manola ya no confía en Kim Shantal?

Manola dejó claro que no le afecta que la nominen ni que las alianzas cambien, pero sí le molesta la hipocresía. Contó que, aunque intentaron aclarar las cosas, ya no puede confiar en alguien que, según ella, usa la lástima como táctica. En su opinión, Kim es una experta en disfrazar sus intenciones y aprovecharse de la buena fe de los demás.

También reveló que Kim intentó influir en sus decisiones , al criticarla por haber hecho las paces con Adame, sin darse cuenta de que ella misma estaba jugando doble al estar enojada con él por ofender a Manola pero seguir siendo su más cercana granjera. Para Manola, este doble discurso es inaceptable y advierte a sus compañeros que estén atentos.

Manola cerró la charla al asegurar que reconoce las buenas acciones, pero que no tolera la falsedad, y mucho menos cuando viene disfrazada de amabilidad.

Disfruta La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Además, puedes seguir lo que pasa 24/7 en Disney+ y en el canal oficial de YouTube de La Granja VIP.