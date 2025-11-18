Manola revela la segunda opción de su Legado, ¿quién hubiera ocupado el lugar de Kim Shantal?

En una transmisión en vivo con Malleza, Manola Díez, quien se convirtió el domingo pasado en la quinta eliminada de La Granja VIP, habló sobre algunos de sus momentos más importantes en el reality show, como el vínculo que formó con Eleazar Gómez y la huelga de hambre que vivió por la taza de café que le fue negada, pero uno de las exclusivas más importantes estuvo relacionada con la segunda opción de su Legado.

"Se le va a caer la careta pronto": Manola iba por Lis Vega

Manola Díez reveló que Lis Vega era su segunda opción para dejar como nominada el pasado lunes debido a que si bien al inicio su relación estaba en buenos términos, eventualmente le mostró hipocresía al expresarle en las asambleas que la consideraba una persona "agresiva".

Además, a petición de la creadora de contenido, la eliminada del reality show enlistó a los ex compañeros que "le daban el avión", entre los que destacaron Kike Mayagoitia, César Doroteo y la propia cubana.

Cabe señalar que Manola también afirmó que Lis Vega busca quedar "bien con todos" y apuntó que sería una de las próximas granjeras a las que se les "caerá la careta pronto".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos como al peón elegido por el público para disputar el duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Kim Shantal y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.