“Soy Lady Café": Manola recuerda su polémica huelga de hambre en La Granja VIP

Durante una transmisión en vivo con Malleza, Manola Díez, la quinta eliminada de La Granja VIP, habló sobre algunos de sus momentos más importantes al interior del reality show, como el vínculo que formó con su ex compañero Eleazar Gómez y por supuesto, la polémica huelga de hambre que vivió a raíz de la taza de café que le fue negada.

"Hice mi berrinche y no quise cenar": Manola 'exhibe' a sus ex compañeros

La polémica Manola Díez aprovechó la entrevista para llamarse "Lady Café" y recordar algunos aspectos de su huelga de hambre, tales como su justificación para querer hacerse su taza de café anclada en su arduo trabajo diario. También apuntó que había mucha hipocresía y favoritismo entre sus ex compañeros y apuntó que se arrepiente de haberle preguntado a La Bea en lugar de simplemente tomar acción.

Cuando Malleza le preguntó sobre quiénes eran los granjeros que se comían la comida a escondidas, Manola no expresó un nombre en particular, pero señaló que se tratarían de "los más grandotes".

Además, también recordó y apreció con cariño el papel de Jawy Méndez en la tensa situación, quien se preocupó por ella ante un posible malestar físico, y afirmó que siempre la quiso proteger.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos como al peón elegido por el público para disputar el duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Kim Shantal y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

