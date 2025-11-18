“No van a sacar a Eleazar": Manola Díez respalda estadía de su ex compañero en La Granja VIP

Durante una transmisión en vivo con Malleza, Manola Díez, la quinta eliminada de La Granja VIP, hizo importantes revelaciones sobre su estadía en el reality show y entre ellas, destacó el vínculo que formó con su ex compañero Eleazar Gómez.

Eleazar es el 'Gallo de oro' de Manola

La polémica granjera profundizó en la entrevista con la popular creadora de contenido sobre la relación que formó con Eleazar Gómez en las últimas semanas previas a su eliminación y calificó a su ex compañero como un chico "positivo, muy alegre y extraordinario".

Manola también compartió que la constante permanencia de Eleazar en el cuadro de nominados o en el grupo de peones solamente lo fortalecerá de cara a la final del reality show.

"No lo van a sacar, el público lo quiere mucho", señaló Manola antes de afirmar que, si sus demás compañeros fueran inteligentes, deberían de dejarlo en paz, porque de lo contrario, podría sacarlos de uno por uno.

Cabe señalar que cuando Malleza le hizo la dinámica relacionada a la elección de sus favoritos para ganar La Granja VIP, Manola colocó a Eleazar como su "Gallo de oro", mientras que Alfredo Adame ocupó el segundo lugar y en cuanto a su tercera opción, Díez no nombró a ninguno de sus compañeros.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos como al peón elegido por el público para disputar el duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Kim Shantal y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.