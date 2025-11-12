¡NADIE LO ELIGIÓ! Eleazar Gómez se enoja CON TODOS porque quedó fuera de una competencia
Así quedaron los equipos para la competencia por el Huevo Dorado, que puede cambiar por completo la lista de nominados en esta noche de La Asamblea.
Antes de La Asamblea, un equipo debe ganar el beneficio del Huevo Dorado para cambiar por completo la nominación. Este miércoles había 11 granjeros que se debían dividir en dos equipos; como nadie lo eligió, Eleazar Gómez se quedó fuera de la competencia.
