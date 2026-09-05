Natalia Alcocer no teme ser la primera eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada: “Vengo a ganar”

Natalia Alcocer promete ser protagonista en La Granja VIP Segunda Temporada. Su extensa experiencia en realities la coloca en el foco a pocas horas del estreno del programa más esperado por todos los mexicanos. Previo a su ingreso, la actriz mantuvo una charla donde reveló cómo vive el momento previo al aislamiento dentro de la granja.

Natalia contó detalles como las 24 horas que lleva aislada en un hotel, sin poder salir de su habitación, como parte del protocolo previo al reality. Reveló un poco de su estrategia, diciendo que buscará disfrutar la experiencia, actuar de acuerdo con su intuición y poner límites desde el principio. Sin embargo, sorprendió al remarcar que no tiene miedo en salir de La Granja VIP Segunda Temporada de forma temprana.

Natalia Alcocer irá a por todas en La Granja VIP Segunda Temporada

La Vikinga compartió que no teme ser eliminada durante la primera semana, recibir críticas o no caerle bien a algunas personas. Si bien su deseo es disfrutar de formar parte de la granja, aseguró que irá a por todas una vez dentro. “No vengo a sobrevivir, vengo a ganar”, resaltó la actriz en un diálogo con @soymelymorales.

Natalia Alcocer ya está causando polémica en La Granja VIP Segunda Temporada|ESPECIAL

Por otro lado, Natalia destacó que La Granja VIP Segunda Temporada será totalmente distinto a los demás realities que participó debido a que no habrá demasiado tiempo para el ocio: los participantes tendrán que trabajar, cuidar animales y demostrar qué tan responsables, limpios y comprometidos son.

Finalmente, La Vikinga le insistió a sus fanáticos que estén al pendiente de la transmisión 24/7 para comprender el contexto completo de las discusiones, alianzas y reacciones. Alcocer también invitó a sus seguidores a organizar “sedes vikingas” para apoyarla cuando quede nominada.

Cuándo y a qué hora inicia La Granja VIP Segunda Temporada

La Granja VIP Segunda Temporada se estrenará este domingo 6 de septiembre a las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México. La gala inaugural podrá verse en vivo mediante la señal de Azteca UNO, además del sitio web oficial y la aplicación de TV Azteca En Vivo.

Durante el estreno se conocerán las identidades de los seis participantes restantes y se asignarán las primeras responsabilidades dentro de la granja. Por su parte, Disney+ ofrecerá las cámaras 24/7 para seguir la convivencia durante toda la temporada.