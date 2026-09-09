¡IMPACTANTE! Niurka e Ivonne Montero se ABRAZAN: ¿Qué pasó con su enemistad en La Granja VIP Segunda Temporada?

En un giro inesperado dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, Niurka Marcos e Ivonne Montero dejaron a todos incrédulos al fundirse en un emotivo abrazo. Tras distanciamiento y marcadas diferencias en el medio, la última dinámica en el reality en la que todos mostraron su lado más vulnerable, logró derribar los muros, dando paso a una madura tregua entre las artistas.