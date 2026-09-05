Niurka Marcos asegura que demostrará por qué le dicen La Mujer Escándalo en La Granja VIP Segunda Temporada

Aunque ya vimos cómo se puede vivir la intensidad dentro de La Granja VIP con la experiencia 24/7 de los influencers, lo cierto es que la llegada de los famosas al reality está cada vez más cerca y promete estar llena de energía y controversias

Fiel a su estilo combativo e impredecible, Niurka Marcos volvió a fijar su postura de cara al aislamiento, dejando en claro que no piensa guardarse nada frente a sus compañeros de competencia y que honrará el apodo que la ha acompañado durante décadas en el mundo del espectáculo: “La Mujer Escándalo”.

En declaraciones recientes sobre su participación, la vedette cubana afirmó que su principal estrategia dentro de la convivencia será decir la verdad de manera genuina, real y sin matices. Para la actriz, cantar las cosas por su nombre y directo a la cara funciona como una bofetada necesaria para destapar las apariencias: "Hay gente que no está acostumbrada a eso, es doble moral. A muchos no les gusta que les digan la verdad en la cara", dijo con firmeza.

Lejos de tratarse de un personaje fabricado para las cámaras, la artista explicó que esta transparencia forma parte de su esencia desde la infancia. Recordó que de niña solía delatar a sus hermanos sin ningún reparo cuando cometían travesuras, asegurando que siempre ha mantenido esa misma naturaleza: "Yo he sido así siempre".

Sin embargo, quiso aclara que ahora, en su madurez las cosas han cambiado: "Era chismosa de niña, pero de adulta no lo soy; no perjudico a nadie, solo expongo a la gente mustia", prometiendo desenmascarar cualquier hipocresía dentro del grupo.

¿Cómo ver el inicio de La Granja VIP Segunda Temporada desde el celular?

Para no perderte las primeras fricciones en La Granja VIP Segunda Temporada desde la comodidad de tu dispositivo móvil, existen varias alternativas principales:

Aplicación TV Azteca En Vivo: Descarga la app gratuita para sistemas Android e iOS o ingresa a su sitio web oficial para sintonizar la señal abierta de Azteca UNO de forma simultánea este domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm.

Plataforma Disney+: Mediante su aplicación para smartphones, la plataforma ofrecerá transmisión ininterrumpida con multicámara 24/7 para seguir cada paso de los participantes sin censura.

