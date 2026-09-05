“No estamos listos para la funa”, dijo Linet Puente, jueza en La Granja VIP segunda temporada

A solo unas horas de que inicie la segunda temporada de La Granja VIP, Linet Puente dijo que no se siente lista para enfrentar las críticas y la funa, aunque aclaró que tampoco les tiene miedo.

Linet, quien repetirá como crítica en esta segunda edición, declaró en entrevista: "No estamos listos para la funa, pero no me da miedo decir lo que pienso y hablar".

Añadió que a pesar de las críticas que enfrentó, incluso a nivel personal, no se arrepiente de nada de lo que dijo en la temporada anterior, así que está lista para volver al reality.

A Ferka no le interesan las funas por participar como crítica en La Granja VIP

Otra de las críticas de la segunda temporada será Ferka quien también se refirió a las polémicas y cancelaciones en redes sociales.

Ferka afirmó que no le interesa si la funan, al contrario, dijo que eso le genera vistas y se mantiene en la conversación de las personas. "Por qué cuidarnos de la funa, dejemos estas cuestiones de cristal, jueguen, sean conscientes y congruentes".

Alfredo Adame se suma al panel de jueces en la segunda temporada de La Granja VIP

Para la segunda edición de La Granja VIP el panel de críticos que abordará la competencia y la convivencia de los participantes se conformará por:



Linet Puente

Flor Rubio

Ferka

El Rey Grupero

Alfredo Adame

Alfredo Adame se mostró orgulloso de su estrategia|La Granja VIP

Este último fue el ganador de la primera temporada y una de las sorpresas anunciadas para la segunda edición.

Como era de esperarse, de inmediato Alfredo Adame causó controversia. Cuando fue presentado como parte de los críticos declaró: "Empezó a oler feo" en referencia a Carlos Trejo, uno de los participantes confirmados con quien tiene una conocida rivalidad.

Cuándo se estrena la segunda temporada de La granja VIP

Se acerca el arranque de la segunda temporada de La Granja VIP. El gran estreno se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre a las 8 de la noche. En la gala inaugural se revelará la lista completa de granjeros y se asignarán las primeras responsabilidades.

