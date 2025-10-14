¿Dónde está el esperado pleito entre ‘El Patrón’ y Alfredo Adame? Alberto del Río responde

Si bien solamente van dos días de La Granja VIP, México está a la expectativa del momento en el que Alfredo Adame y ‘El Patrón’ Alberto del Río pierdan los estribos. El luchador y el polémico granjero mandaron un mensaje en conjunto en el que abordaron la incertidumbre.

¿Cuándo ocurrirá el pleito?

A la hora de la preparación de la comida, ‘El Patrón’ le pidió a Adame que dieran un mensaje en conjunto, ya que los fans de La Granja VIP han estado esperando que se enfrenten desde que empezó el reality show.

Alberto del Río pidió a quienes estaban viendo la transmisión en vivo que se manifestaran en redes sociales y cuestionaran “cuál de los dos explota primero” o “cuál tira el primer zarpazo”, porque “de que pasa, pasa”.

“Máscara contra calzón”, bromeó Adame ante una hipotética especulación del encuentro entre ambos.

¿Por dónde puedes seguir todo lo que ocurra en La Granja VIP?

