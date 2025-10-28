OFICIAL: La Bea se convierte en La Capataz de La Granja VIP: así fue la competencia

Después de que Sandra Itzel se convirtió en la segunda eliminada de La Granja VIP, todo se reinicia en el reality show. Hoy lunes se jugó para conocer al nuevo Capataz, recordemos que durante dos semanas seguidas los privilegios de esta posición se mantuvieron con Sergio Mayer Mori, quien después de que El Mayoral dijera que no tuvo un buen desempeño esta semana no pudo competir por el puesto.

La competencia se llevó a cabo entre Alberto del Río, César Doroteo, Jawy Méndez y La Bea, quienes tuvieron que enfrentarse en una dinámica donde debían sacar 9 pelotas de un barril repleto de maíz, colocarlas detrás de un arco y lanzarlas para que cayeran en cada uno de sus respectivos colores, quien atinara 3 pelotas en 3 minutos se convertiría en el o la capataz.

Y en un minuto La Bea logró encestar las tres pelotas, jugando de forma paciente y tranquila para convertirse en la Capataz de la semana 3 de La Granja VIP, la primera mujer en tener esta posición.

¿Cuáles son los beneficios y responsabilidades de ser Capataz?

Ser El Capataz de La Granja VIP te otorga un cuarto privado con vino, botana y una bañera a la cual solo el Capataz puede entrar el o la granjera que el público escogió que entrara con el Capataz. Pero el título conlleva responsabilidades, él o ella debe de encargarse de la organización tanto de los peones como de los granjeros para que realicen sus tareas diarias y mantengan La Granja adecuadamente.

Recordemos que al finalizar la semana el Mayoral, el Tío Pepe, se encarga de calificar el desempeño del capataz y de cada uno de los integrantes de La Granja VIP, la calificación implica una reducción o un aumento en el presupuesto para la comida.

Pero lo más importante: El Capataz no puede ser nominado durante la semana que goce de ese título, por lo que Sergio Mayer Mori no tendrá ninguna posibilidad de estar en la cuerda floja el próximo domingo.