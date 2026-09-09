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“Me da miedo llegar a esas conductas": Pascal abre su corazón con Fernando en La Granja VIP Segunda Temporada

Los Peones tuvieron una charla a corazón abierto dentro del granjero de La Granja VIP Segunda Temporada.

En un momento de sincera vulnerabilidad dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, Pascal Nadaud abrió su corazón ante Fernando Lozada. Reflexionando sobre quienes buscan el camino fácil en el gimnasio o caen en adicciones, Pascal confesó con crudeza: “Me da miedo llegar a esas conductas”, demostrando que busca ser una mejor persona cada día.

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