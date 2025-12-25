SEP da noticia para los estudiantes de educación básica

Si bien los estudiantes están disfrutando del comienzo de las vacaciones de invierno, también quieren saber cuándo les tocará volver a las escuelas, luego de que se retrasara el regreso a clases.

En ese marco, desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México confirmaron el calendario del ciclo lectivo 2025-2026 vigente, y actualizado, y en él detallaron las fechas más importantes del ciclo escolar vigente.

Las fechas más importantes del ciclo lectivo 2025-2026

Una de las fechas más importantes es el descanso para las fiestas decembrinas que comenzó el pasado 22 de diciembre. Pero también hay otros días del calendario a tener en cuenta como por ejemplo el 15 de julio de 2026 que será la finalización del ciclo lectivo actual.

Según la información brindada por el Gobierno de México a través del calendario escolar 2025-2026, a mediados del próximo año será el cierre oficial del año académico para los millones de estudiantes de los diferentes niveles de la educación básica en todo el país.

En este contexto, el calendario tendrá un total de 185 días de clases, de acuerdo a lo establecido por la Secretará de Educación Pública. Por otra parte, existen otras fechas a tener en cuenta, como por ejemplo el período de preinscripción a preescolar a primer grado de primaria y a primer grado de secundaria. Esta etapa será entre el 3 al 13 de febrero de 2026.

¿Cuándo culminan las vacaciones de invierno?

A principios de este año, la SEP difundió el calendario de clases con el cual se rigieron todas las instituciones públicas del país. Allí no solo está detallado que el 22 de diciembre comenzaban las vacaciones de invierno sino que también se precisaba la fecha de su final.

En ese marco, se confirmó que para el 7 de enero próximo se ha programado un Taller Intensivo para el personal directivo de las escuelas, mientras que el 8 y 9 del mismo mes se realizará el Taller Intensivo para todo el personal docente.

En base a esto, el fin de las vacaciones de invierno para los estudiantes está programado recién para el lunes 12 de enero de 2026.

