Con estas ideas sabrás qué poner en la carta para los Reyes Magos

A las fiestas decembrinas le sigue el tradicional Día de Reyes Magos, que se celebra el 6 de enero y es un momento que marca el fin de las festividades navideñas y de Año Nuevo. Es también un momento donde se parte la Rosca de Reyes y los más chicos reciben regalos .

Así como en Navidad Santa Claus reparte obsequios a cada uno de los integrantes de las familias, el 6 de enero los Reyes Magos les entregan presentes a los niños de cada hogar. Por eso, para recibir el regalo correcto es necesario hacer una buena carta.

¿Cómo preparar la carta perfecta para los Reyes Magos?

Para hacer una carta perfecta lo primero que debes hacer es iniciar la misma con un saludo lleno de entusiasmo y respeto. Puedes iniciar tu carta a Melchor, Gaspar y Baltasar diciendo: "Queridos Reyes Magos, espero que su viaje por las estrellas esté lleno de luz y alegría", "que su camino sea mágico. Son bienvenidos en nuestra casa con amor y esperanza”.

Por otra parte, a la hora de hacer el pedido de tu regalo perfecto hazlo con creatividad y da algunas opciones para que Los Reyes Magos puedan elegir entre esos juguetes qué regalarte.

¿Cómo hacer mi carta más especial?

Por último, debes despedirte con gratitud hacia Melchor, Gaspar y Baltasar por su esfuerzo y dedicación. Diles que valorarás el regalo que puedan darte con agradecimiento y mucha alegría. Puedes terminar tu carta con un mensaje como: "Gracias por la magia que traen cada año. Les prometo seguir siendo bueno/a".

Si quieres que los Reyes Magos se vean sorprendidos con tu carta, puedes decorarla con ilustraciones de los regalos que deseas o también puedes dibujar a los propios Reyes Magos. Puedes usar varios colores, papel reciclado o perfumado, y así marcarás la diferencia con el resto de las cartas.