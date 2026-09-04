Luis Ángel y Ross Berry protagonizaron una fuerte pelea dentro de en la Experiencia 24/7 La Granja VIP Segunda Temporada

Durante una sesión de votación interna para nominar a los participantes que asumirían el rol de "peones" durante Experiencia 24/7 La Granja VIP Segunda Temporada , los ánimos se encendieron de forma dramática entre dos de los creadores de contenido. Luis Ángel Robelo y Ross Berry protagonizaron un tenso cruce de palabras que dejó al descubierto las primeras fricciones irreconciliables del grupo digital.

El enfrentamiento detonó cuando llegó el turno de Ross Berry para emitir su voto. Al fundamentar su decisión de nominar a Robelo, la creadora de contenido explicó que no toleraba ciertas actitudes del influencer, acusándolo de haberle faltado al respeto horas antes durante las actividades diarias al soltar un comentario desatinado, señalando que le dijo que "estaba más muerta que Jenni Rivera".

Robelo intentó defenderse argumentando que su intención no había sido agredirla, sino integrarla a la conversación a través del humor. Sin embargo, Ross Berry fue contundente al frenar sus explicaciones, aclarando que una broma no constituye una invitación a convivir, sino una falta de respeto. La discusión se intensificó cuando Robelo la tildó de grosera por no dejarlo hablar, recriminándole que él sí le había permitido expresar sus puntos mientras ella lo interrumpía constantemente.

Ross Berry y Luis Ángel Robelo se pelean en La Granja VIP Segunda TemporadaCon los ánimos calientes, la confrontación derivó en una serie de señalamientos personales. Ross le advirtió: "Si estuviéramos aquí a la larga, ocasionarías un ambiente muy pesado". Ante esto, Luis dijo que, de haber tenido que votar él primero, la habría nominado a ella simplemente por su falta de interacción en la casa: "Yo te nominaría porque no has hablado".