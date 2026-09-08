La primera alianza que podría enfrentar a Natalia Alcocer en La Granja VIP Segunda Temporada

La convivencia apenas comenzó en La Granja VIP Segunda Temporada, pero los participantes ya empezaron a formar sus primeros vínculos. Aunque todavía no existen grupos completamente definidos, dos habitantes pasaron gran parte de la primera noche juntos y compartieron sus opiniones sobre el resto del elenco.

Durante esa conversación apareció el nombre de Natalia Alcocer. “La Vikinga” causó dudas por el discurso que ofreció al presentarse ante sus compañeros, situación que podría colocarla frente al primer bloque de la competencia.

Kunno y Manelyk se acercan en La Granja VIP Segunda Temporada

Kunno y Manelyk González permanecieron despiertos hasta altas horas de la noche y aprovecharon ese momento para conocerse mejor. Ambos mostraron tener personalidades similares e incluso acordaron hacer una broma para evitar que los demás apagaran las luces.

Manelyk|TV Azteca

A lo largo del lunes 7 de septiembre, ambos mantuvieron una relación cercana, entablando conversaciones en varios sectores de la granja. Sin dudas, Mane encontró un vínculo en Kunno, al menos en los primeros días del reality.

Esta coordinación todavía no puede considerarse una alianza formal. Sin embargo, su cercanía y disposición para actuar juntos representan los primeros indicios de un posible bloque dentro de la granja.

Kunno cuestionó la actitud de Natalia Alcocer

Durante la plática, Kunno confesó que no entendió las palabras utilizadas por Natalia en su presentación. La participante aseguró que había llegado para competir contra los más fuertes, una frase que el influencer interpretó como una descalificación hacia los demás.

“No entendí lo de Natalia. Dijo que ella sí viene a competir con los fuertes. ¿Está diciendo que los demás son débiles o qué? Muy a la defensiva”, expresó frente a Manelyk.

A Kunno no le gustó la actitud de Natalia Alcocer en La Granja VIP Segunda Temporada|ESPECIAL

¿Manelyk también está contra “La Vikinga”?

Por el momento, Manelyk no ha declarado una rivalidad con Natalia ni acordó nominarla junto a Kunno. La influencer escuchó sus cuestionamientos, pero todavía no existe evidencia de una estrategia conjunta contra “La Vikinga”.

Por este motivo, se habla de una posible alianza en contra de Alcocer, pero dependerá de si Mane finalmente decide unirse a Kunno.

Natalia Alcocer comienza a formar su propio grupo

Natalia tampoco se encuentra aislada. Durante la primera noche consoló a Abigail Pak “La Coreañera”, quien rompió en llanto por la ansiedad que le provocó participar por primera vez en un reality de encierro.

También sostuvo una conversación personal con Carlos Trejo mientras ambos lavaban los trastes. Las siguientes nominaciones permitirán conocer si estos acercamientos se transforman en alianzas capaces de enfrentar al posible bloque de Kunno y Manelyk.