¿Le filtraron un video íntimo? Kunno cuenta la verdad del escándalo que marcó su carrera en La Granja VIP Segunda Temporada
El famoso influencer tuvo una plática muy íntima con Mónica Escobedo en La Granja VIP 2026 y la dejó sorprendida con todas las confesiones que le hizo.
Kunno no ha desaprovechado ni un minuto en La Granja VIP Segunda Temporada para hacer nuevas amigas y ya se lleva muy bien con Mónica Escobedo, tanto que se animó a hablar con ella sobre su vida íntima. Y a propósito de este tema, el polémico tiktoker le aseguró que el rumor de que le filtraron un video es completamente falso, aunque admitió que sí le quedó un “trauma” porque el protagonista se parecía mucho a él.