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La Granja VIP: Revive completa la primera gala de La Granja VIP y descubre todo lo que pasó

La espera terminó y La Granja VIP vivió su primera gran gala, la cual estuvo llena de emoción, polémicas y hasta caídas. ¡Revívela cuantas veces quieras!

En la primera gala de La Granja VIP Segunda Temporada se vivieron momentos que marcaron por completo el inicio de esta nueva temporada. Aquí puedes disfrutar los momentos más épicos, las sorpresas que cambiaron las reglas del juego y los primeros momentos incómodos que vivieron las celebridades como Granjeros.

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