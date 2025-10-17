La Granja VIP: Salvas a uno… traicionas a otro: Así funciona el infame Viernes de Traición en La Granja VIP

Si creías que ya habías visto suficiente drama dentro de La Granja VIP, espera que ahora llega el viernes de Traición, uno de los momentos más tensos, polémicos y estratégicos dentro del reality más importante del momento en México. Cada viernes, los granjeros, se enfrentarán a una decisión que puede cambiar el rumbo del juego y poner fin a las alianzas e incluso amistades, ya que el ganador del juego del viernes deberá poner a uno de los granjeros en la nominación salvando a otro de manera automática.

Reglas del “VIRNES DE TRAICIÓN” paso a paso, para que lo entiendas mejor

El jueves se realiza la Prueba de Salvación: Los granjeros nominados compiten entre sí y solo uno puede ganar la oportunidad de salvarse.

¿Por qué es tan polémico el VIERNES DE TRAICIÓN?

El riesgo del Viernes de Traición dentro de La Granja VIP es debido a que pondrá a prueba la lealtad entre los participantes, pues no solo se trata de competir, sino de elegir al granjero que se quedará en la cuerda floja, lo que sin duda costará simpatías y amistades dentro de la dinámica del juego.

¿Cómo ver en vivo y gratis el 24/7 de La Granja VIP en vivo y gratis?

