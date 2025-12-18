¡Lo vamos a extrañar mucho! ¿Qué pasará con el Tío Pepe tras la Final de La Granja VIP?

Sí, el integrante más importante en La Granja VIP eres tú, pero tampoco podemos hacer de lado a los miembros que estuvieron al pie del cañón día con día guiando a nuestros granjeros por estas 10 semanas, donde el Tío Pepe se ganó un gran lugar en nuestro corazón.

Hay quienes lo llamaron Mayoral y aunque fue el supervisor de La Granja, su guía fue una parte esencial para que todas las actividades relacionadas con la vida de campo de este reality se realizaran de gran manera, donde además de liderazgo, nos mostró mucho, mucho tacto.

¿Qué pasará con el Tío Pepe de La Granja VIP?

Si bien, estamos viviendo los últimos días de este programa, mucho se ha especulado sobre qué es lo que será de nuestro Mayoral… Quien en realidad volverá a su granja, así como lo lees, pues por ello tiene tanto conocimiento, por sus años trabajando en este tipo de espacios.

No podemos evitar sentirnos nostálgicos, pues fue un miembro que se ganó nuestro corazón y esperamos seguirlo viendo próximamente, pues recuerda que en La Granja VIP cualquier cosa puede pasar…

El Tío Pepe tiene 30 años de experiencia trabajando con animales, pues en el año de 1995 La Granja del Tío Pepe abrió sus puertas al público, donde ha vivido mostrando cariño, amor y respeto a los animales. En sus mismas palabras: "La Granja del Tío Pepe es un proyecto maravilloso, ha resultado toda una experiencia y ha dejado tanto a tanta gente, incluido yo. La idea de La Granja surge por un factor principalmente: el amor a los animales".

¿Dónde se ubica La Granja del Tío Pepe?

Esta Granja está en la Ciudad de México únicamente con una sola sede, en Avenida Camino Viejo a Mixcoac 3515 San Bartolo Ameyalco, Alvaro Obregón, Ciudad de México 01800 México.

¿Por qué el Tío Pepe es tan querido en La Granja VIP?

Además de enseñar y guiar a nuestros granjeros en sus actividades del campo como alimentar a los animales, limpiar los espacios, ordeñar vacas, cuidar el huerto y demás tareas agrícolas, no pudimos encontrar un mejor Mayoral, pues su personalidad conectó con todos los granjeros, aunque hubo quienes al comienzo no lo supieron ver.

Nos mostró lo increíble que es el trabajo rural y el respeto que se le tiene que tener a los animales, pues pudimos ver más que su lado animal, su lado más humano.