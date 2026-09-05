Dónde ver el ESTRENO de La Granja VIP Segunda Temporada desde tu celular, televisión o tablet

Estamos a muy pocas horas del estreno del reality show que llegará para cambiarlo absolutamente TODO dentro de la televisión mexicana como lo fue en 2025, pues La Granja VIP Segunda Temporada se estrena este fin de semana y nosotros te contaremos todos los detalles que debes de saber para no perderte ningún momento de esta nueva aventura que sacará tu lado más animal.

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La Granja VIP Segunda Temporada ha preparado algo muy especial para todos sus fans y es que cada revelación de los Granjeros ha tenido su propio “toque”, donde tras varias semanas ya nos hemos dado idea de lo que podremos vivir y sí, nosotros estamos tan emocionados como ustedes, por ello te contaremos cómo puedes hacer para ver el estreno de esta nueva temporada.

¿En dónde ver el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada?

Si tú al igual que todo México no se quiere perder ningún momento de esta nueva entrega, es importante que sepas que esta se puede seguir a través de la señal de Azteca UNO de televisión, pero hay más alternativas para poder seguir el estreno si es que no estás en casa, pues podrás verlo a través de dispositivos móviles.

La primera manera que te recomendaremos para que veas el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada si es que no cuentas con un televisor o un espacio fijo, es a través de nuestro sitio web oficial de Azteca UNO, donde podrás seguir cada momento de este reality.

También puedes descargar la aplicación de TV Azteca En Vivo, la cuál es gratuita y se encuentra en la AppStore para celulares con sistema operativo iOS o en la PlayStore de Android.

Por último, recuerda que podrás seguir cada momento del 24/7 y de las galas a través de la plataforma streaming de Disney+, por lo que es otra de las grandes opciones para vivir cada momento de lo que será este reality show.

¿Cuándo y a qué hora es el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada?

Este fin de semana no será uno normal, pues estaremos siendo testigos del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada este domingo 6 de septiembre en punto de las 8:00 pm, por lo que estamos por iniciar una aventura imperdible.

¿Quiénes estarán dentro de La Granja VIP Segunda Temporada?

De momento, los Granjeros y Granjeras reveladas para esta temporada inédita son:



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

¿Listos para sacar tu lado MÁS animal?