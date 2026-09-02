La Granja VIP: cuántos participantes habrá en la segunda temporada y cuándo se conocerá la lista completa

Durante el mes de agosto se dieron a conocer los primeros participantes de La Granja VIP segunda temporada. Pronto la lista estará completa y promete sorpresas, polémica y diversión.

A diferencia de la primera edición, en esta segunda temporada ya no serán 16 famosos los que participarán, sino 20 celebridades las que pondrán a prueba sus habilidades, tanto físicas como mentales para permanecer en el reality show.

Famosos confirmados para la segunda temporada de La Granja VIP hasta el 2 de septiembre

Esta es la lista de los 14 granjeros confirmados hasta ahora para la segunda temporada:



Carlos Trejo. Conocido como “El Cazafantasmas” es famoso por sus investigaciones sobre fenómenos sobrenaturales.

Conocido como “El Cazafantasmas” es famoso por sus investigaciones sobre fenómenos sobrenaturales. Ivonne Montero. La actriz y cantante cuenta con una amplia trayectoria y además tiene experiencia dentro de los realities.

La actriz y cantante cuenta con una amplia trayectoria y además tiene experiencia dentro de los realities. Kenny Avilés. Vocalista y líder de Kenny y los Eléctricos.

Vocalista y líder de Kenny y los Eléctricos. Kevyn Contreras “El Bicolor”. Comediante y creador de contenido.

Comediante y creador de contenido. Kunno. Influencer y creador de contenido.

Influencer y creador de contenido. Rafael Mercadante . Actor, cantante y conductor.

. Actor, cantante y conductor. Fernando Lozada . Influencer fitness que ha participado en realities como Acapulco Shore.

. Influencer fitness que ha participado en realities como Acapulco Shore. María Karunna. Cantante y bailarina, reconocida por su trayectoria con Caló.

Cantante y bailarina, reconocida por su trayectoria con Caló. Niurka Marcos . Actriz, cantante y bailarina cubana.

. Actriz, cantante y bailarina cubana. Mónica Escobedo. Comediante que ha participado en producciones como La Culpa es de la Malinche, Drunk History: El lado borroso de la historia, Bar Central y Sigue la Risa.

Comediante que ha participado en producciones como La Culpa es de la Malinche, Drunk History: El lado borroso de la historia, Bar Central y Sigue la Risa. Daniela Alexis “La Bebeshita” . Conductora e influencer conocida por su participación en Enamorándonos.

. Conductora e influencer conocida por su participación en Enamorándonos. Abigail Pak “La Coreañera” . Artista y multiinstrumentista.

. Artista y multiinstrumentista. Natalia Alcocer. Conductora, actriz e influencer con experiencia en programas de telerrealidad.

Conductora, actriz e influencer con experiencia en programas de telerrealidad. Manelyk González. Empresaria y exintegrante de Acapulco Shore

MANELYK GONZÁLEZ, participante de Resistiré.

Cuándo se darán a conocer los últimos 6 famosos que participarán en La Granja VIP segunda temporada

Hoy, 2 de septiembre, se anunció a Manelyk González como integrante de La Granja VIP Segunda Temporada. Sin embargo, no será hasta el día del estreno cuando se confirmen los últimos granjeros.

Cuándo se estrena La Granja VIP segunda temporada

El gran estreno de La Granja VIP segunda temporada se llevará a cabo el próximo domingo 6 de septiembre a las 8 p.m.

