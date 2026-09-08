¿Qué pasó en el primer día de La Granja VIP? Desde el primer Capataz, hasta estrategias selladas; esto pasó
La Granja VIP Segunda Temporada ha empezado con gran fuerza y esto fue todo lo que pasó en las primeras 24 horas del reality ¡hubo de todo!
Apenas van pocas horas del inicio de La Granja VIP Segunda Temporada y las cosas han subido de nivel poco a poco, ya hay alianzas, rivalidades y tenemos al primer Capataz de la semana, quien es Julio Camejo y eligió a Kunno para que pueda gozar de la habitación durante una semana junto a él.