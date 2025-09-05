¡Ferka estará en La Granja VIP! Así confirmó su participación

La alineación de celebridades que se encargarán de la conducción y crítica de La Granja VIP se pone cada vez mejor; no queda duda de que tendremos mucho qué discutir cada noche en Azteca UNO. Hoy se confirmó que Ferka será crítica en el nuevo reality show de TV Azteca que cambiará la forma de hacer televisión en México.

Es oficial: Ferka será crítica de La Granja VIP

Al equipo de críticas del reality show que despojará del lujo a las celebridades se integra María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka. Anteriormente se confirmó la participación de Lola Cortés, Flor Rubio y Linet Puente en el equipo.

La Granja VIP también tendrá a Adal Ramones como conductor y a Malleza como conductora digital. Kristal Silva y Alex Garza serán las co-conductoras del reality show en televisión.

Ferka es una carismática conductora que jamás se reserva sus opiniones, fuerte defensora del empoderamiento femenino y orgullosa madre de familia. También es una figura más que consolidada en el ámbito de los reality shows: debutó en La Isla y fue finalista en MasterChef Celebrity 2024.

La conductora de Venga La Alegría Fin De Semana se formó en el CEFAT y también se desempeña como modelo y actriz.

