¿Quién durmió con El Capataz? Esta granjera pasó la noche en la habitación más lujosa de La Granja VIP con El Patrón

Por primera vez desde que comenzó el reality show, El Patrón tiene el puesto de El Capataz en La Granja VIP. Ya tiene garantizada una semana más en la competencia y una estancia en la habitación más cómoda. Sobre este último tema, Kim Shantal es la persona a la que Alberto del Río eligió como Invitada del Capataz; sin embargo, ella estuvo a punto de no aceptar.

Kim Shantal es la Invitada del Capataz en la semana 8 de La Granja VIP

Tras una votación que duró casi 24 horas, Kim Shantal y El Patrón fueron las dos personas que eligió el público para enfrentarse en el duelo para ser El Capataz. Ganó el luchador pero, en un gesto de compañerismo y amistad, eligió a Kim para acompañarlo en la Habitación del Capataz.

Sin embargo, a Alberto del Río le costó un poquito de trabajo convencer a Kim de ser la invitada. Cuando le llevó las llaves, ella argumentaba que El Patrón tal vez se sentiría más cómodo de compartir la habitación con otro hombre. "Yo prefiero que la disfrute usted", dijo.

César Doroteo y La Bea fueron los principales en motivar a Kim para aceptar la propuesta. Luego se unieron Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez.

Para la persona que es Invitada del Capataz, el beneficio consiste en dormir dentro de una habitación que solo es para dos personas; este dormitorio se encuentra equipado con diversos bocadillos y bebidas como vino. El resto de los granjeros ni siquiera tiene permitido entrar a la habitación.

Sin embargo, ser Invitada NO significa que la persona sea inmune a la nominación. Kim todavía puede quedar nominada a lo largo de esta semana, mientras El Patrón sí está exento.

Kim Shantal ya había sido Invitada del Capataz en la primera semana de La Granja VIP, cuando Sergio Mayer Mori la eligió para acompañarlo. Por otro lado, ella nunca ha sido La Capataz.

