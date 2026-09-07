¿Quién es Pimpinela Escarlata? Leyenda de la lucha libre mexicana y nuevo participante de la La Granja VIP Segunda Temporada

¡Es oficial! Pimpinela Escarlata, quien ha tenido una espectacular trayectoria en la Lucha Libre mexicana de más de 30 años, se une al mejor reality show de México, así es, se une a la La Granja VIP Segunda Temporada, en donde promete aportar grandes momentos junto a los demás granjeros, además, asegura que está presente en el programa porque su mamá lo inspiró a integrarse después de ver la primera temporada a través de TV Azteca.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quién es Pimpinela Escarlata?

Nacido en Delicias, Chihuahua, Mario González Lozano, mejor conocido como Pimpinela Escarlata, es un luchador profesional de 57 años de edad que ha tenido una gran trayectoria sobre los cuadriláteros, destacando en las promociones más importantes a nivel mundial como lo son Lucha Libre AAA Worldwide y la WWE.

Se ha coronado como campeón del mundo en el Campeonato de Parejas Mixtas de AAA junto a Faby Apache, además, se coronó en el Reina de Reinas de la AAA, siendo el primer luchador exótico en ganar el título femenino. También destacan un campeonato nacional de peso semicompleto y un campeonato nacional de peso medio.

Por si fuera poco, se convirtió en una de las figuras más carismáticas e importantes de la lucha exótica y en su llegada a La Granja VIP, recalcó que en 40 años de trayectoria, la lucha libre no es un show, sino un arte y un deporte de alto rendimiento, lo cual se lo dejó muy claro a Adal Ramones.

Hoy, el ring queda atrás… y comienza una nueva aventura en La Granja VIP.

¿Dónde seguir EN VIVO y GRATIS La Granja VIP Segunda Temporada?

El reality show más esperado de México se estrenó este domingo 6 de septiembre de 2026, y podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS las galas y todo lo que pase a través del sitio web de aztecauno.com, además, puedes seguir todos los detalles las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestro micrositio de La Granja y en Disney Plus.

